رئيس الوزراء يلتقي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي ورئيسه التنفيذي

الاقتصاد
بوابة الفجر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.


 

إشادة بالتعاون الدولي


 

في بداية اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تقديره لمنصة “دافوس 2025” باعتبارها محفلًا دوليًا مهمًا يتيح لصناع القرار مناقشة القضايا الدولية المشتركة. كما أكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، معربًا عن اهتمامها باستضافة أي فعاليات مستقبلية للمنتدى في المنطقة.


 

ترحيب وتعاون


 

من جانبه، رحب البروفيسور كلاوس شواب برئيس الوزراء وأشاد بمشاركة مصر في المنتدى. وأكد أهمية توثيق التعاون بين المنتدى والحكومة المصرية لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.


 

مقترح استضافة فعالية المنتدى


 

عبّر شواب عن ترحيبه المبدئي بفكرة عقد إحدى فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في مصر، مؤكدًا استعداده لمواصلة التشاور حول هذا المقترح. كما اقترح بحث فكرة تصميم شعار خاص لهذه الفعالية ليكون محورًا للنقاش خلال الاجتماعات.


 

استمرار التنسيق


 

اختتم الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالإعراب عن ترحيبه بمواصلة التشاور بين الجانبين، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون بما يدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر.

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