عاجل.. المندوه يوجه الشكر للاعب الزمالك بعد رحيله

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

وجه الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك الشكر لزياد كمال لاعب الفريق الذي قطع النادي إعارته مؤخرًا ليعود إلى صفوف إنبي على الفترة التي تواجد بها داخل جدران القلعة البيضاء.

وقال المندوه إنه تم عقد جلسة مع اللاعب اليوم من أجل إنهاء ملف مستحقاته، ووقع زياد كمال  على المخالصة المالية، بعد قطع إعارته وعودته مرة أخرى إلى صفوف إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف قائلًا: "إدارة الزمالك تسعى دائمًا لإنهاء كافة الأمور المالية لأي لاعب يرحل عن صفوف الفريق بصورة مناسبة، تفاديًا لتكرار مسلسل شكاوى اللاعبين والمدربين بعد رحيلهم عن النادي".

وأعرب أمين صندوق نادي الزمالك عن أمنياته بالتوفيق لزياد كمال في خطوته المقبلة.
 

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