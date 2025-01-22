النيابة العامة تقرر حبس المتهم في حادثة ذبح الأقصر 4 ايام على ذمة التحقيق وتصرح بدفن الجثة

قررت النيابة العامة بالأقصر، حبس المتهم في حادثة الأقصر 4 ايام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب النفسي بمستشفى جامعة جنوب الوادي بقنا، لإعداد تقرير عن حالته النفسية، وعمل تحاليل مخدرات شاملة، بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر، لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

كما قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة للموظف وتسليمها لذويه بعد الانتهاء من تصريح الطب النفسي.

وكانت منطقة أبو الجود، وسط الاقصر، شهدت جريمة بشعة هزت ارجاء المحافظة، حيث أقدم شخص مختل نفسيا، يدعى سفيان.ر "38 عاما، على ذبح "،حجاج.ك "58 عاما، موظف بالتضامن الاجتماعي تصادف مروره بالمنطقة، وقام بفصل رأسه عن جسده، ممسكا براس المجنى عليه ووضعها على فمه والتجول بها في الشارع، وسط ذهول أهل المنطقة وتلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن إخطار،بناء على بلاغ من شرطة النجدة يفيد بقيام شاب بقتل مسن ذبحا بسكين وسط الماره بالشارع، وعلى الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر وجاري تكثيف التحريات حول الجريمة.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعى "سفيان.ر" 38 عاما يعمل كهربائي، والمجنى عليه يدعى " حجاج ك. ا"، 59 عاما موظف بمديرية التضامن بالأقصر، يعاني من جلطة في القلب ويسير على عكاز وحالته الصحية متدهورة، ويقيم بنفس منطقة الجاني.

تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.