وكيل محافظة الأحساء يدشّن إستراتيجية جمعية مسار 2025

السعودية
بوابة الفجر

 

برعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، دشّن وكيل محافظة الأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري اليوم، إستراتيجية جمعية مسار 2025، بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين بالقطاع غير الربحي، وذلك في غرفة الأحساء.
ونوه وكيل المحافظة بدعم سمو محافظ الأحساء للجمعيات التي تعنى بالمبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمجتمع.
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية "مسار" ياسر بن حسين الملحم، أن إستراتيجية 2025 التي تمثل خارطة طريق للمستقبل تهدف إلى تحقيق التغيير والتنمية المستدامة عبر برامج مدروسة تلبي احتياجات شباب الأحساء وتعزز قدراتهم، وتمكنهم وتعدهم للمرحلة القادمة.
وبين الملحم أن الجمعية نفذت خلال العامين الماضيين أكثر من 13 مشروعًا ومبادرة نوعية في مجالات متعددة، استفاد منها أكثر من 820 مستفيدًا ومستفيدة، كما أعلن تخصيص مليون ريال لدعم تدريب شباب الأحساء وتطوير مهاراتهم.
وتضمن التدشين عرض فيلمًا وثائقيًا عن جمعية "مسار" ومبادراتها ومشروعاتها، إضافة إلى الجهات الداعمة والمانحين والرعاة والمؤسسين للجمعية.
يُذكر أن الإستراتيجية تعد بمثابة خطوة محورية نحو تعزيز دور الجمعية في دعم شباب الأحساء وتمكينهم من الإسهام الفاعل في مختلف مجالات التنمية

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