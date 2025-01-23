"أمطار غزيرة وشبورة كبيرة" تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس (تفاصيل)

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حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

"أمطار غزيرة وشبورة كبيرة" تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس (تفاصيل)..طقس الخميس: رسالة الطبيعة بين الأمطار والشبورة المائية الكبيرة.

الشتاء يلعنها…احذروا الصقيع والأمطار اليوم الخميس.

 

تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس التفاصيل الكاملة 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، 23 يناير 2025، لتؤكد أن الطبيعة تقدم مشاهدها المتقلبة بين دفء النهار وبرودة الليل، مع تحذيرات من ظواهر مفاجئة.

حالة الطقس 

 أمطار خفيفة وشبورة غامضة اليوم الخميس 

 

توقعت خرائط الطقس هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص امتدادها إلى القاهرة الكبرى بشكل متقطع. 

في الوقت ذاته، تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا، لتصل حد الضباب على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، ما يجعل القيادة في ساعات الصباح الباكر محفوفة بالمخاطر.

 دفء مؤقت في النهار وصقيع ليلي في طقس اليوم الخميس 

 

 النهار يقدم طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع دفء على جنوب البلاد وجنوب سيناء. 

لكن مع غروب الشمس، تتغير الأجواء بشكل دراماتيكي، ليصبح الليل شديد البرودة، خاصة على المزروعات في وسط سيناء، حيث تصل درجات الحرارة إلى حد الصقيع. 

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حالة الرياح والبحار اليوم الخميس في مصر

 تنشط الرياح أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، مما يضيف نكهة برية إلى الأجواء الشتوية.

√  البحر المتوسط:  يشهد حالة معتدلة إلى خفيفة بارتفاع أمواج يصل إلى مترين، بينما البحر الأحمر يبدو أكثر اضطرابًا مع أمواج تتجاوز 3 أمتار في بعض المناطق.

 

 درجات الحرارة…و تفاوت كبير بين المدن 

✓ تُسجل القاهرة 20 درجة مئوية نهارًا، مع هبوطها إلى 12 ليلًا. 

✓أما المدن الساحلية كالإسكندرية فتعيش أجواء مشابهة، بينما تبرز سانت كاترين بدرجات تحت الصفر في ظاهرة نادرة.

✓و  في الجنوب، تستمتع مدن كالأقصر وأسوان بدفء يصل إلى 25 درجة.

 تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الخميس 

كم تدعو الهيئة العامة للأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة، وارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات الليل، والاستمتاع بجمال الشتاء مع الاستعداد لتقلباته.

و تشدد على ضرورة متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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