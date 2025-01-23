ختامها مسك.. انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول بسوهاج

ينتهى اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول، حيث يعد اليوم هوا اخر يوم فى جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة سوهاج، يؤدي الطلاب اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 امتحان مادة اللغه والتربية الدينية، ويستمر زمن امتحان اللغة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعه 11 ظهرا ويستأنف امتحان التربية الدينية ليبدأ الساعه 11.30 ظهرا حتى الساعه 1 بعد الظهر.



وتحرص لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى مع حالات الغش أو التسريب وفقًا للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.



وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة سوهاج من يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وامتحان الطلاب في الأيام الماضية بدأت باللغة العربيه والخط والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، وجاء عطله رسميه يوم الأحد، بمناسبة عيد الغطاس، وتم استئناف الامتحانات يوم الاثنين بمادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة، واليوم الثالث مادة العلوم والتربية الفنية، واليوم الرابع الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ونهاية الامتحانات اليوم بمادة اللغه الأجنبية والتربية الدينية.



وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة سوهاج (93666) طالبا وطالبة داخل (483) لجنه،على مستوى المحافظة، كما يتم متابعة سير الامتحانات بانتظام عبر شاشة الفيديو كونفرس بغرفه العمليات المركزية بالمديرية.

كما وجه محمد السيد، بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ضد أى مخالفات قد تؤثر سلبًا على انتظام الامتحانات ، مشددا على ضرورة توفير بيئة هادئه وأمنه للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله وييسر.