ختامها مسك.. انتهاء ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

ينتهى اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025،  ماراثون امتحانات الشهادة الاعدادية بالفصل الدراسي الأول، حيث يعد اليوم هوا اخر يوم فى جدول امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج.

ووفقا لـ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة سوهاج، يؤدي الطلاب اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025 امتحان مادة اللغه والتربية الدينية، ويستمر زمن امتحان اللغة ساعتين بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعه 11 ظهرا  ويستأنف امتحان التربية الدينية ليبدأ الساعه 11.30 ظهرا حتى الساعه 1 بعد الظهر.


وتحرص لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفورى مع حالات الغش أو التسريب وفقًا للقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.


وكانت قد انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة سوهاج من يوم السبت الموافق 18 يناير 2025، وامتحان الطلاب في الأيام الماضية بدأت باللغة العربيه والخط والتربية الرياضية للمدارس الرياضية، وجاء عطله رسميه يوم الأحد، بمناسبة عيد الغطاس، وتم استئناف الامتحانات يوم الاثنين بمادتى الدراسات الاجتماعية والهندسة، واليوم الثالث مادة العلوم والتربية الفنية، واليوم الرابع الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ونهاية الامتحانات اليوم بمادة اللغه الأجنبية  والتربية الدينية.


وأشار الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحانات الشهادة الاعدادية 2025 بمحافظة سوهاج (93666) طالبا وطالبة داخل (483) لجنه،على مستوى المحافظة، كما يتم متابعة سير الامتحانات بانتظام عبر شاشة الفيديو كونفرس بغرفه العمليات المركزية بالمديرية.

كما وجه محمد السيد، بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي والقرارات واللوائح الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ضد أى مخالفات قد تؤثر سلبًا على انتظام الامتحانات  ، مشددا على ضرورة توفير بيئة هادئه وأمنه للطلاب لأداء الامتحانات بكل سهوله وييسر.

سوهاج محافظة سوهاج تعليم سوهاج وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج نهاية امتحانات الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول

مواد متعلقة

جامعة سوهاج:فحص 5000 من منسوبي الجامعة مجانًا للكشف الأورام السرطانية

تعليم سوهاج: يشارك في الإحتفال بالذكرى ال73 لعيد الشرطه

مهنتك مستقبلك: جاء عنوان مديرية العمل فى ملتقى التوظيف لخريجى التدريب المهنى بسوهاج

اليوم..امتحان الجبر والاحصاء بالشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول بسوهاج

إصابة عامل بطلق ناري بسبب خلافات مالية بمركز سوهاج

مصرع ستينى اثر اصطدامه بـ "ماتور" رى شمال سوهاج

مصرع سائق " توك توك " أسفل عجلات سياره ملاكى بمركز المراغه بسوهاج

مصرع طالب اثر اصطدام الدارجة البخارية بسيارة ميكروباص بمركز جزيرة شندويل بسوهاج

الأكثر قراءة

ريال مدريد يفقد أهم عناصره خلال مباراته القادمة بدوري الأبطال

عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

علماء الأوقاف بالفيوم يستأنفون جلسات الدوار بِقُرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة بمقر قوات الأمن

الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

نشرة مرور "الفجر ".. انتظام حركة السيارات بالقاهرة والجيزة