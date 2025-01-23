جرح باليد وكسر بالجمجمة..مشاجرة بين شخصين على تجميع "الخردة" بمركز سوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالسيطرة على نشوب مشاجرة، بين طرفين بمركز سوهاج نتيجة اختلافهم على لم الخردة، مما أدى إلى اختلافهم ونشوب المشاجرة.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مركز سوهاج، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوقوع مشاجرة بين طرفين دائره المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من:-  
" طرف أول " 
المدعو "نور. ج.ح" 18 سنة عامل خرده مصابًا " جرح باليد اليسري " 
" طرف ثان "  
المدعو "حمدي. ج. م " 22 سنه عامل خرده مصابًا " جرح بالرأس وإشتباه كسر بعظام الجمجمة "، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، الطرفـان مقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة، تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما علي الأخر بالسب والضرب بقطعة من فوارغ زجاجات مياه غازية وإحداث الإصابات المنوه عنها سلفًا، بسبب خلاف بينهما علي تجميع الخرده، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

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