إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة (ميكروباص) بمركز العسيرات بسوهاج

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أرشيفية
أرشيفية

شهد الطريق الزراعى بمركز العسيرات بمحافظة سوهاج، حادث سير سيارة "ميكروباص"، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى لانحراف السيارة وانقلابها بجانب الطريق.


وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سير بالطريق الزراعي دائره المركز، انقلاب سياره (ميكروباص)،وجود إصابات بينهم.

وبالانتقال والفحص تبين أن،
أثناء سير السيارة " ميكروباص" قيادة المدعو "أحمد. ر.ك" 35 سنه سائق، ومقيم مركز سوهاج  ، إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي إلي إنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق،نجم عن الحادث إصابة كل من:-
قائد السيارة، مستقلي السيارة المدعو" ياسر.ع.ا" 47 سنه مدرس، ومقيم قسم جرجا  ، المدعو "محمد. ف. م" 47 سنه  مدرس، ومقيم مركز جرجا،
المدعو" محمد. خ.ع " 42 سنه عامل، ومقيم مركز جرجا [ كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ]، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، وحالتهم العامة جيده.

أفاد قائد السيارة والمصابين بمضمون ما سبق، ونفوا الشبهة الجنائية، حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج انقلاب سيارة ميكروباص مركز العسيرات مديرية أمن سوهاج

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