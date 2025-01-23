عاجل -إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2025: تعرف على التفاصيل ورابط الاستعلام

ينتظر آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول لعام 2025 بفارغ الصبر، وذلك للاطمئنان على مستويات التحصيل الأكاديمي مع تطبيق نظام التقييمات الجديد. شهدت محركات البحث في الساعات الماضية اهتمامًا كبيرًا بالبحث عن رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي باستخدام الاسم ورقم الجلوس، بالتزامن مع قرب الإعلان الرسمي للنتيجة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نظام التقييم وألوان النتائج للصف الخامس الابتدائي

نتيجة الصف الخامس الابتدائي تُعرض وفقًا لنظام التقييم الجديد بالألوان، حيث تشير الألوان إلى مستوى أداء الطالب كالتالي:

الأزرق : أعلى درجة ممكنة.

: أعلى درجة ممكنة. الأخضر : الأداء المتوقع من الطالب.

: الأداء المتوقع من الطالب. الأصفر : أداء متوسط.

: أداء متوسط. الأحمر: أداء أقل من المتوقع.

موعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي

أفادت وزارة التربية والتعليم أنه من المتوقع إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي للفصل الدراسي الأول بحلول يوم الخميس 23 يناير 2025. وقد انتهت أعمال التصحيح ورصد الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه دون تمييز أو خطأ.

كيفية معرفة نتيجة الصف الخامس الابتدائي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بعدة طرق:

عبر المدارس: التوجه إلى المدرسة بعد إعلان النتائج.

مطالعة كشوف النتائج المعلقة في مكان واضح داخل المدرسة، عادةً بجوار مكتب الإدارة أو قرب بوابة المدرسة. عبر الإنترنت: الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي المخصصة لمحافظة القاهرة فقط.

إدخال بيانات الطالب مثل الرقم القومي، المرحلة الدراسية، الصف الدراسي، والفصل الدراسي.

الضغط على خيار "عرض النتيجة".

خطوات الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا

للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي:

زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة. إدخال الرقم القومي للطالب. تحديد المرحلة الدراسية (الابتدائية). اختيار الصف الخامس. تحديد الفصل الدراسي الأول. الضغط على "عرض النتيجة".

متابعة إعلان النتيجة عبر وسائل متعددة

يمكن أيضًا متابعة إعلان النتيجة من خلال:

الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم في كل محافظة.

الموقع الإلكتروني الرسمي لكل محافظة.

المدرسة التي تقوم بتعليق النتائج بمجرد ظهورها.

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