خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لجميع الشبكات في مصر

تكنولوجى
ماكالمات الواي فا
ماكالمات الواي فا

أعلنت شركات الاتصالات المصرية الأربع، وهي "وي، فودافون، أورنج، إي آند"، عن إطلاق ميزة مكالمات الواي فاي، التي تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الهاتفية باستخدام الإنترنت اللاسلكي "Wi-Fi" بدلًا من شبكات المحمول التقليدية. هذه الخدمة تقدم حلًا عمليًا لتحسين جودة الاتصالات، خاصة في المناطق ذات التغطية الضعيفة، دون أي رسوم إضافية وبنفس تكلفة المكالمات العادية.

مزايا خدمة مكالمات الواي فاي

  • تحسين جودة الاتصال: تعتمد على الإنترنت الثابت لتوفير اتصال مستقر وصوت نقي.
  • دعم المناطق ذات التغطية الضعيفة: مثالية للأماكن التي تضعف فيها إشارة شبكات المحمول.
  • دون رسوم إضافية: تكلفتها مثل تكلفة المكالمات العادية، ما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمستخدمين.
  • إمكانية التفعيل بسهولة: الخدمة متاحة لجميع العملاء عبر إعدادات الهاتف أو أكواد بسيطة لكل شبكة.

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي حسب الشبكة

1. فودافون

  • افتح إعدادات الهاتف.
  • اذهب إلى الشبكة والإنترنت أو إعدادات الاتصال.
  • فعل خيار مكالمات الواي فاي.
  • بديلًا، يمكن الاتصال بالكود: #400#.

2. أورنج

  • ادخل على إعدادات الهاتف.
  • اختر الشبكة أو الاتصالات.
  • قم بتفعيل خيار Wi-Fi Calling.
  • يمكن تفعيلها عبر الكود: #123#.

3. إي آند (اتصالات سابقًا)

  • توجه إلى إعدادات الهاتف.
  • فعل خيار مكالمات الواي فاي.
  • أو اطلب الرقم: 333 لتفعيل الخدمة.

4. وي (المصرية للاتصالات)

  • افتح إعدادات الهاتف.
  • ابحث عن خيار مكالمات الواي فاي وقم بتفعيله.
  • أو تواصل عبر الرقم: 111 لتفعيل الميزة.

أكواد التفعيل لكل شبكة

  • فودافون: #400#
  • أورنج: #123#
  • إي آند: الاتصال على الرقم 333
  • وي: الاتصال على الرقم 111

 

 

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