عاجل - أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 في البنوك المصرية

تشهد أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025، داخل البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

فيما يلي جدول يوضح أسعار الدولار داخل البنوك المختلفة:

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك الأهلي المصري 50.25 جنيه 50.35 جنيه بنك مصر 50.25 جنيه 50.35 جنيه بنك القاهرة 50.25 جنيه 50.35 جنيه البنك التجاري الدولي 50.25 جنيه 50.35 جنيه بنك الإسكندرية 50.25 جنيه 50.35 جنيه

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم

العملة سعر الشراء سعر البيع اليورو الأوروبي 52.23 جنيه 52.66 جنيه الجنيه الإسترليني 61.88 جنيه 62.32 جنيه الدينار الكويتي 162.28 جنيه 163.42 جنيه الريال السعودي 13.35 جنيه 13.42 جنيه الدرهم الإماراتي 13.67 جنيه 13.71 جنيه الريال القطري 12.75 جنيه 13.81 جنيه

تحليل واستقرار الأسعار