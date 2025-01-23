عاجل - أسعار الدولار والعملات اليوم الخميس 23 يناير 2025 في البنوك المصرية

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

تشهد أسعار الدولار استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 23 يناير 2025، داخل البنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

فيما يلي جدول يوضح أسعار الدولار داخل البنوك المختلفة:

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك الأهلي المصري50.25 جنيه50.35 جنيه
بنك مصر50.25 جنيه50.35 جنيه
بنك القاهرة50.25 جنيه50.35 جنيه
البنك التجاري الدولي50.25 جنيه50.35 جنيه
بنك الإسكندرية50.25 جنيه50.35 جنيه

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم

العملةسعر الشراءسعر البيع
اليورو الأوروبي52.23 جنيه52.66 جنيه
الجنيه الإسترليني61.88 جنيه62.32 جنيه
الدينار الكويتي162.28 جنيه163.42 جنيه
الريال السعودي13.35 جنيه13.42 جنيه
الدرهم الإماراتي13.67 جنيه13.71 جنيه
الريال القطري12.75 جنيه13.81 جنيه

تحليل واستقرار الأسعار

  • استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه يعكس توازن العرض والطلب في السوق المصرفي.
  • استمرار استقرار العملات العربية والأجنبية يعزز التوقعات بثبات سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

 

 

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