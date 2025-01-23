طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح يؤدون امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة مطروح اليوم آخر أيام امتحانات أيام انطلاقها بمادة الدراسات الاجتماعية وجاهزية 123 لجنة امتحانية لاستقبال 12699 طالبا وطالبة.



وأوضحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه تم استعداد مديرية التربية والتعليم بمطروح لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية مع أداء 12699 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية امتحاناتهم أمام 123 لجنة بكافة الإدارات التعليمية بمدن المحافظة وقطاع البنجر

وأكدت نادية فتحي أنه تم تشكيل غرفة عمليات وانعقادها بشكل دائم في ديوان عام المديرية

لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية، وربطها بجميع الغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية وانضباطها علي مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وفي ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم الأستاذ محمد عبداللطيف.