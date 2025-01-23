توافد طلاب الشهادة الإعدادية على لجان الامتحانات في آخر أيام ماراثون الامتحانات في الإسكندرية

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امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية  توافد الطلاب بأعداد كبيرة في كافة الإدارات التعليمية التسع، اليوم، الخميس  بمحافظة الإسكندرية، حيث يُختتم ماراثون الامتحانات بأداء اختبار اللغة الإنجليزية.

وتوافد الطلاب منذ ساعات الصباح الباكر على مقار اللجان التي بلغ عددها 305 لجنة امتحانية، منها لجان خاصة للمهني والصم وضعاف السمع والمكفوفين.

 

ويُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 قد بدأت يوم السبت الماضي بمشاركة نحو 117،274 طالبًا وطالبة، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لتوفير بيئة مناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات.

 

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