"قبيصي" يشهد تسليم أوراق أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالفيوم من المطبعة السرية

محافظات
بوابة الفجر

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تسليم أوراق أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية الثانية بمدارس اللغات فقط، والتربية الرياضية بالمدارس الرياضية فقط للشهادة الإعدادية بالفيوم من المطبعة السرية، والمقرر على طلاب الصف الثالث الإعدادي في اليوم الخامس والأخير من الامتحانات. 2025/2024.

 

وذلك بحضور، الأستاذة ريحاب عريق، وكيل المديرية ومديري الإدارات التعليمية، ومندوبي استلام مظاريف الأسئلة على مستوى المحافظة،ومسئولى المطبعة السرية.

 

أكد وكيل الوزارة على ضرورة التأكد من أن كافة الإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية، وخطوط السير لنقل وتوصيل صناديق الأسئلة إلى اللجان تسير بشكل دقيق وسليم، لضمان تسليمها إلى اللجان الامتحانية فى المواعيد المحددة وقبل بدء الامتحان بوقت كاف، حتى يتم تسليم أوراق الأسئلة إلى الطلاب فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولضمان نزاهة الامتحانات.

 

وشدد الدكتور قبيصي خلال تسليم صناديق أسئلة الامتحانات على أهمية الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، بدءًا من تسليم الأوراق وصولًا إلى تسليمها داخل اللجان بشكل آمن ومنظم، مع التأكد من عدم وجود أي محاولات للتسريب أو الغش.

 

كما أشاد وكيل الوزارة بانتظام وانضباط العمل بالمطبعة السرية وتسليم صناديق الاسئلة بشكل منظم ومنضبط، موجهًا رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالمطبعة السرية وبجهودهم المتميزة في العمل.

أطيب الأمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع ابنائنا طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالفيوم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدير تعليم الفيوم يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية من داخل غرفة العمليات بالمديرية

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الفيوم تعليم الفيوم تسليم اوراق توزيع أوراق الأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية

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