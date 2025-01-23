بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى لطلاب الشهادة الأعدادية

أخبار مصر
بوابة الفجر

بدأ منذ قليل، اختبار مادة الدراسات الأجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، فى ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

ويؤدي الطلاب بمحافظة القاهرة اختبار مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية بالجيزة.

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارتين، فمن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، لمدة أسبوعين كاملين.

 

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