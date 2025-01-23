علماء الأوقاف بالفيوم يستأنفون جلسات الدوار بِقُرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

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جلسات الاوقاف
جلسات الاوقاف

استأنفت مديرية الأوقاف بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"،جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية كريمة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم،وبحضور عدد من الواعظات، والأئمة المتميزين بالفيوم.

تأتي الجلسات فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي(رئيس الجمهورية).

 

وخلال اللقاءات، أكد العلماء أنها تهدف إلى تصحيح المعتقدات والمفاهيم المغلوطة الخاصة بالقضية السكانية فى المجتمع، عبر توعيه السيدات والأسرة بقضايا هامة مثل(التوعية بالحقوق الإنجابية من منظور طبى ودينى).

 

كما أشار العلماء، إلي أن هذه الجلسات تهدف إلى فتح النقاش مع السيدات والأهالي؛ للتعريف بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ومنها أهمية المباعدة بين الأبناء والأمومة الآمنة والتربية السليمة للأبناء وغيرها.

 

كما أوضح العلماء، أن مديرية أوقاف الفيوم نفذت بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم، عدد ٢٥ جلسات دوار على التوازي، استهدفت إجمالي ١٢٥٠ من السيدات والرجال بقرى مراكز( طامية ومركز الفيوم ) بالمحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الفيوم أوقاف الفيوم فاعليات برنامج جلسات الدوار

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علماء الأوقاف بالفيوم يستأنفون جلسات الدوار بِقُرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

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