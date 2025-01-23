رغبة الانتقام.. تحقيقات موسعة في تعدي طالبة على صديقتها بالزيتون



تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمة وصديقها بالتعدي على طالبة أمام مدرسة وإصابتها بقطعة زجاجية؛ بسبب خلافات بينهما بمنطقة حدائق الزيتون، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بتعدي طالبة وصديقها سائق توك توك، عمره 19 عاما، على صديقتها طالبة بالمرحلة الإعدادية، وإصابتها بجروح قطعية ما يقرب من 40 غرزة، باستخدام قطعة من الزجاج، بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة وصديقها، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.