انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في آخر أيام الامتحانات بمحافظة الإسكندرية

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امتحانات الإعدادية

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، انتظامًا ملحوظًا في آخر أيام ماراثون الامتحانات للعام الدراسي 2024 / 2025، حيث أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية وسط أجواء هادئة ومنضبطة.

وأكدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم عدم تلقي أي شكاوى بشأن سير الامتحانات أو وجود مشكلات في توزيع الأسئلة، مشيرة إلى أن جميع اللجان البالغ عددها 305 لجنة امتحانية موزعة على الإدارات التعليمية التسع، قد شهدت انتظامًا في الحضور من الطلاب والمراقبين على حد سواء.

وجدير بالذكر أن الامتحانات قد بدأت السبت الماضي بمشاركة نحو 117،274 طالبًا وطالبة موزعين على 305 لجان امتحانية في الإدارات التعليمية التسع بالمحافظة، من بينها لجان خاصة لطلاب المهني، الصم وضعاف السمع، والمكفوفين.

 

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