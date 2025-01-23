تداول امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الأعدادية بالقاهرة

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امتحانات الإعدادية
امتحانات الإعدادية

 

تداولت صفحات الغش الإلكتروني، صور امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لـ  طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، ويزعمون أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا، باللجان في ختام أيام الاختبارات بالفصل الدراسي الأول.

وقالت مصادر بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه جاري التحقق من صحة الصور المتداولة، ومعرفة مصدرها في حال التأكد منها؛ لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.


ويؤدي الطلاب في اللجنة الثانية اختبار مادة التربية الدينية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارتين، فمن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

 

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