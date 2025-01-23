أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025: استقرار في السوق المحلي والعالمي

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 استقرارًا ملحوظًا بعد الارتفاع الذي سجلته أمس الأول، حيث صعد سعر عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 25 جنيهًا.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب وفقًا لآخر المستويات المعلنة من الشعبة العامة للذهب في السوق المحلي.

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم

سعر الذهب عيار 24:

سجل الجرام من عيار 24 اليوم 4320 جنيهًا، ويُعتبر العيار الأعلى جودة وقيمة.

سعر الذهب عيار 21:

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 3780 جنيهًا، ويُعد الأكثر تداولًا بين المستهلكين في مصر.

سعر الذهب عيار 18:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 3240 جنيهًا، ويشتهر بالإقبال عليه في المحافظات الساحلية.

سعر الجنيه الذهب:

سجل الجنيه الذهب اليوم 30240 جنيهًا (يُعادل وزنه 8 جرامات من عيار 21).

أسعار الذهب عالميًّا

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب اليوم 2723 دولارًا للأوقية، ما يعكس استقرارًا مقارنة بالتغيرات الأخيرة في الأسواق الدولية.

أسباب استقرار الذهب اليوم

تراجع الدولار عالميًا:

شهد الدولار هبوطًا طفيفًا، مما دعم استقرار أسعار الذهب عالميًا. زيادة الطلب المحلي:

الإقبال على الذهب محليًا خلال الأيام الأخيرة ساهم في استقرار الأسعار بعد ارتفاعها. العوامل الاقتصادية الدولية:

التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية أثرت على سوق المعادن النفيسة.

نصائح للمستهلكين