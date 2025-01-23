عاجل:- قرار جمهوري بتعديل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين مصر والاتحاد الأوروبي

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 اليوم الخميس 23 يناير 2025، نص القرار الجمهوري رقم 370 لعام 2024، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يتضمن القرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بتعديل اتفاق الشراكة الأورومتوسطية بين الجماعات الأوروبية ومصر.

نص القرار وأهدافه

نصت المادة الأولى من القرار على:

"الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق الشراكة الأورومتوسطية، باستبدال البروتوكول 4 الخاص بتعريف منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري، مع التحفظ بشرط التصديق."

أبرز أهداف القرار:

تحديث قواعد المنشأ: يهدف البروتوكول المعدل إلى إدخال قواعد أكثر مرونة لتحديد منشأ السلع.

يهدف البروتوكول المعدل إلى إدخال لتحديد منشأ السلع. تعزيز التعاون الإداري: تطوير آليات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية.

تطوير آليات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات التجارية. تعزيز التبادل التجاري: تمهيد الطريق لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

الإجراءات التشريعية

القرار صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 30 أغسطس 2024 .

. وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2024 ، بعد مناقشة مستفيضة.

خلال جلسته المنعقدة بتاريخ ، بعد مناقشة مستفيضة. قدم النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، شرحًا تفصيليًا للفلسفة الكامنة وراء الاتفاق، مؤكدًا أنه يهدف إلى تسهيل حركة التجارة البينية.

أهمية الاتفاق لمصر