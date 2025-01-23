قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ثانوية بمحافظة قنا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4 الصادر اليوم الخميس 23 يناير 2025، نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 4263 لعام 2024، الذي يتضمن تخصيص قطعة أرض لصالح قطاع التعليم بمحافظة قنا.

تفاصيل القرار

المساحة والموقع:

تم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ، تبلغ مساحتها 6019.49 متر مربع ، وتقع ضمن حوض الرحبات نمرة (12)، زمام قرية الأميرية ناحية قرية قصير بخانس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا.

تم تخصيص قطعة أرض من ، تبلغ مساحتها ، وتقع ضمن حوض الرحبات نمرة (12)، زمام قرية ناحية قرية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بمحافظة قنا. الغرض من التخصيص:

إقامة مدرسة ثانوية لصالح مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، وذلك بالمجان.

أهمية القرار

تعزيز قطاع التعليم:

يهدف القرار إلى توفير بيئة تعليمية حديثة لطلاب المرحلة الثانوية في المنطقة، مما يساهم في دعم التعليم بالمحافظة. تنمية المناطق الريفية:

تخصيص الأرض يأتي في إطار خطة الحكومة لتنمية المناطق الريفية والنائية عبر تحسين الخدمات التعليمية والبنية التحتية. دعم التعليم المجاني:

تنفيذ هذا المشروع بالمجان يعكس التزام الدولة بتعزيز التعليم كحق أساسي للمواطنين.

قرارات أخرى نشرتها الجريدة الرسمية

تضمن العدد أيضًا قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رقم 370 لعام 2024، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين مصر والاتحاد الأوروبي، المتعلقة بتعديل اتفاق المشاركة الأورومتوسطية.