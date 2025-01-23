عاجل:- تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

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بوابة الفجر

تحركت عشرات شاحنات المساعدات الإنسانية، الوقود، ومواد الإغاثة من أمام معبر رفح البري باتجاه معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة.

تفاصيل الشاحنات والمساعدات

  • وجهة المساعدات:
    يتم تسليم المساعدات إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني داخل القطاع.
  • عدد الشاحنات المتحركة:
    منذ بدء الهدنة، تم إدخال نحو 1400 شاحنة إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، تتضمن:
    • 1330 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية.
    • 70 شاحنة وقود وغاز للطهي.

تصريحات الهلال الأحمر المصري

  • أكد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري أن:
    1. مئات الشاحنات الإغاثية جاهزة للدخول إلى القطاع بعد استكمال الإجراءات.
    2. متطوعو الهلال الأحمر في شمال سيناء قاموا بتجهيز وإعداد الشحنات لضمان سرعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

أهمية التحركات الإغاثية

  1. دعم سكان غزة:
    المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة السكان في القطاع، خاصة بعد التحديات الإنسانية المتفاقمة.
  2. التعاون الدولي:
    تسليم المساعدات بالتنسيق مع الأمم المتحدة يعكس الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني.
  3. الاستجابة السريعة:
    تجهيز وتوجيه المساعدات يعزز من قدرة المنظمات على تلبية الاحتياجات الأساسية داخل القطاع.
عاجل تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية نحو قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم مساعدات انسانية معبر رفح قطاع غزة الهلال الأحمر المصري كرم أبو سالم العوجة

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