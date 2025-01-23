ترامب يصنف الحوثيين كـ'منظمة إرهابية' في إطار مواجهة تهديداتهم للمنطقة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع مرسومًا تنفيذيًا يقضي بتصنيف حركة الحوثيين في اليمن كـ "منظمة إرهابية".

وجاء هذا القرار استنادًا إلى مزاعم بأن الحركة تشكل تهديدًا لأمن الأمريكيين واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وأوضح المرسوم أن أنشطة الحوثيين تهدد المواطنين الأمريكيين والموظفين في المنطقة، كما تمثل خطرًا على أقرب شركاء الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تهديد استقرار التجارة البحرية العالمية. وقد تم تكليف وزير الخارجية الأمريكي بتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال 30 يومًا.

أهداف القرار

أكد المرسوم أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها الإقليميين لحرمان الحوثيين من الموارد اللازمة لتنفيذ هجماتهم، خاصة تلك المتعلقة بمضيق البحر الأحمر.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب كان قد أدرج الحوثيين في قائمة الإرهاب في بداية ولايته الأولى، إلا أن إدارة الرئيس بايدن أزالتهم من هذه القائمة في عام 2021 في محاولة لتخفيف التوترات مع إيران.

استهداف السفن

الجدير بالذكر أن الحوثيين استهدفوا خلال الأشهر الماضية عشرات السفن التجارية الغربية في البحر الأحمر، بالقرب من مضيق باب المندب قبالة السواحل اليمنية.

وتعتبر جماعة الحوثيين من الأذرع الهامة لإيران في المنطقة، التي تشهد توترات شديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها.

هجمات على إسرائيل

كما شنت الجماعة عدة هجمات بالصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، التي استهدفت أهدافًا داخل إسرائيل، الحليف الأبرز للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

حرب غزة

تأتي هذه التطورات في وقت متوتر في المنطقة، حيث اندلعت حرب غزة بعد أن اجتاحت المقاومة الفلسطينية السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة في السابع من أكتوبر 2023، ردًا على الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.