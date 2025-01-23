رد فعل الحوثيين على تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة

علق نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة أنصار الله (الحوثيين)، على قرار الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بإدراج الحركة على قائمة منظمات الإرهاب، مشيرًا إلى أن التصنيف لا يمثل تهديدًا للحركة.

رد نصر الدين عامر على منصة "إكس"

الانتقاد لأمريكا:

صرّح عامر بأن تصنيف الحركة كإرهابية من قبل أمريكا يُعد أقل استفزازًا من أن يتم تصنيفها كـ "صديق"، معتبرًا أن التحالف مع أمريكا، "الدولة الأكثر إجرامًا"، سيضر بسمعة أي جهة.

عدم التأثير المادي:

أوضح عامر أن الحركة وأعضائها لا يملكون استثمارات أو أرصدة في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن تأثير هذا القرار عمليًا يكاد يكون معدومًا.

وأضاف ساخرًا: "أقصى ما يمكنهم فعله هو إغلاق حسابي على منصة إكس."

أسباب القرار وتأثيره وفق عامر

دعم غزة:

يرى عامر أن التصنيف جاء كعقاب للشعب اليمني بسبب موقفه الداعم لـ "غزة" وقضايا المقاومة.

عدم تأثير القرار سابقًا:

أشار إلى أن التصنيف قد فُرض في الماضي وتم إلغاؤه دون أي آثار كبيرة، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن يستسلم نتيجة مثل هذه القرارات.

تحليل وتأثير التصنيف