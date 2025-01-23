انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادي



عُقد مجلس الدراسات العليا والبحوث تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي وبرئاسة الدكتور محمد وائل عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة ‏لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، وعلى موسى مدير عام الدراسات العليا والبحوث، وأحمد عبده مدير أمانة مجلس الدراسات العليا وتمت الموافقة على قيد وتسجيل بعض طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة المختلفة، وعلى مد قيد بعض طلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة وفق القواعد واللوائح المنظمة لذلك، كما تم مناقشة الطلب المقدم من كلية الطب بقنا بإنشاء درجة الماجستير بقسم جراحة الاوعية الدموية ومخاطبة الكلية لعمل مكاتبة لنائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والسير في اجراءات التنفيذ، وكذلك وافق المجلس على بدء الدراسة بالدراسات العليا ( دبلوم – ماجستير ) بقسم تمريض الاطفال بكلية التمريض اعتبارا من العام الجامعى ‏‏2025/2026.‏