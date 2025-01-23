ارتفاع أسعار الحديد في الأسواق المحلية اليوم الخميس 23 يناير 2025

الاقتصاد
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الحديد

شهدت أسعار الحديد في الأسواق والمصانع المحلية اليوم الخميس 23 يناير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بمستوياتها التي سجلتها أمس الأربعاء.

وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، صعد سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 273 جنيهًا، بينما ارتفع سعر حديد عز بقيمة 97 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم الخميس 23 يناير 2025

جاءت أسعار الحديد في السوق المحلي كما يلي:

  • حديد عز: 39،683 جنيهًا للطن.
  • حديد ستيل: 36،500 جنيه للطن.
  • الحديد الاستثماري: 37،694 جنيهًا للطن.
  • حديد السويس: 36،000 جنيه للطن.
  • حديد بشاي: 36،000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 23 يناير 2025

بلغ سعر طن الأسمنت في السوق المحلية 2،948 جنيهًا.

تحليل السوق:

يعكس هذا الارتفاع في أسعار الحديد استمرار التقلبات في سوق مواد البناء، حيث تتأثر الأسعار بعوامل متعددة مثل تكلفة المواد الخام وسعر الطاقة وتغيرات العرض والطلب.

 

يُوصى بمراقبة تحركات الأسعار بشكل دوري لاتخاذ قرارات شراء مناسبة، خاصةً مع توقعات استمرار التقلبات في سوق مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

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