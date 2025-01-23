إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2025

قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات، الهيئات الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام، وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

استثناءات من الإجازة

تُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُجرى في هذا اليوم، حيث ستُعقد وفقًا للجداول المعلنة من الجهات المعنية.

مواعيد الإجازات الرسمية في 2025

مع اقتراب شهر رمضان 2025، يبحث الكثيرون عن مواعيد الإجازات الرسمية القادمة، ونستعرض أبرز العطلات في مصر لعام 2025:

عيد الشرطة: 25 يناير 2025.

25 يناير 2025. ثورة 25 يناير: 25 يناير 2025.

25 يناير 2025. عيد الفطر المبارك: 31 مارس 2025.

31 مارس 2025. عيد شم النسيم: 21 إبريل 2025.

21 إبريل 2025. عيد تحرير سيناء: 25 إبريل 2025.

25 إبريل 2025. عيد العمال: 1 مايو 2025.

1 مايو 2025. وقفة عرفات: 5 يونيو 2025.

5 يونيو 2025. عيد الأضحى المبارك: 6 يونيو 2025.

6 يونيو 2025. رأس السنة الهجرية: 26 يوليو 2025.

26 يوليو 2025. ثورة 30 يونيو: 30 يونيو 2025.

30 يونيو 2025. عيد ثورة يوليو: 23 يوليو 2025.

23 يوليو 2025. المولد النبوي الشريف: 4 سبتمبر 2025.

4 سبتمبر 2025. عيد القوات المسلحة: 6 أكتوبر 2025.

موعد بداية شهر رمضان 2025

حسب التقديرات الفلكية، سيبدأ شهر رمضان 2025 يوم السبت 1 مارس، ومن المتوقع أن يولد هلال الشهر الكريم في الساعة 2:47 فجر يوم الجمعة 28 فبراير 2025، بتوقيت القاهرة، مع إمكانية رؤية الهلال في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة.