استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 23 يناير 2025

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025، حيث سجل أدنى سعر للبيع 50.26 جنيه في 13 بنكًا محليًا، بينما سجل أعلى سعر للشراء 50.38 جنيه. يأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب في الأسواق المحلية.

أسعار الدولار في البنوك المحلية

تشهد أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا في بعض البنوك، حيث حافظت على مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في الأيام الأخيرة، وشملت البنوك التي استمرت في الحفاظ على هذه المعدلات كل من:

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 50.26 جنيه

سعر البيع: 50.36 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 50.26 جنيه

سعر البيع: 50.36 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.37 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 50.27 جنيه

سعر البيع: 50.37 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 50.26 جنيه

سعر البيع: 50.38 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 50.29 جنيه

سعر البيع: 50.38 جنيه

البنك المصري الخليجي

سعر الشراء: 50.28 جنيه

سعر البيع: 50.38 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري