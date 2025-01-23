استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم 23 يناير 2025

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استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 23 يناير 2025، حيث سجل أدنى سعر للبيع 50.26 جنيه في 13 بنكًا محليًا، بينما سجل أعلى سعر للشراء 50.38 جنيه. يأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب في الأسواق المحلية.

أسعار الدولار في البنوك المحلية

تشهد أسعار الدولار استقرارًا نسبيًا في بعض البنوك، حيث حافظت على مستوياتها المنخفضة التي سجلتها في الأيام الأخيرة، وشملت البنوك التي استمرت في الحفاظ على هذه المعدلات كل من:

البنك الأهلي المصري

  • سعر الشراء: 50.26 جنيه
  • سعر البيع: 50.36 جنيه

بنك مصر

  • سعر الشراء: 50.26 جنيه
  • سعر البيع: 50.36 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

  • سعر الشراء: 50.27 جنيه
  • سعر البيع: 50.37 جنيه

بنك الإسكندرية

  • سعر الشراء: 50.27 جنيه
  • سعر البيع: 50.37 جنيه

بنك القاهرة

  • سعر الشراء: 50.26 جنيه
  • سعر البيع: 50.38 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

  • سعر الشراء: 50.29 جنيه
  • سعر البيع: 50.38 جنيه

البنك المصري الخليجي

  • سعر الشراء: 50.28 جنيه
  • سعر البيع: 50.38 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

  • سعر الشراء: 50.2549 جنيه
  • سعر البيع: 50.3902 جنيه
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