الرئيس السيسي يستقبل رئيس الصومال لبحث التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في زيارة تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية.

تعزيز التعاون الثنائي

وفقًا لتصريحات السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الأخوية التي تربط مصر والصومال، حيث يسعى الجانبان إلى تطوير التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الأمن، الاقتصاد، والتعليم، بالإضافة إلى جهود دعم الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

بحث التطورات الإقليمية

تناول اللقاء أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية، مع التركيز على قضايا الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، مثل مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة.

تأتي هذه المباحثات في إطار حرص القيادة المصرية على دعم الدول الإفريقية الشقيقة وتحقيق التكامل الإقليمي بما يخدم مصالح الشعوب.