موعد بدء الترم الثاني 2025 وإجازة نصف العام وفق الخريطة الزمنية الرسمية

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بوابة الفجر

يتزايد البحث عن موعد بدء الترم الثاني 2025 من قبل الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، والتي انتهت اليوم الخميس، 23 يناير 2025. 

وفيما يلي التفاصيل المتعلقة بموعد بدء الدراسة بعد إجازة نصف العام.

إجازة نصف العام الدراسي 2025

وفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، ستكون إجازة نصف العام على النحو التالي:

  • بداية الإجازة: السبت، 25 يناير 2025.
  • نهاية الإجازة: الخميس، 6 فبراير 2025.
  • مدة الإجازة: أسبوعان.

موعد بدء الترم الثاني 2025

في المدارس:

  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت، 8 فبراير 2025.
  • يستمر حتى نهاية شهر مايو 2025.
  • تبدأ امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم 24 مايو 2025.

في الجامعات والمعاهد:

  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت، 8 فبراير 2025.
  • تنتهي الدراسة بالفصل الثاني يوم 29 مايو 2025.
  • تُعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في يونيو 2025 حسب جداول الكليات والمعاهد.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية:
تبدأ يوم السبت، 24 مايو 2025.

امتحانات الدبلومات الفنية:
تبدأ يوم السبت، 31 مايو 2025.

امتحانات الثانوية العامة:
تبدأ يوم السبت، 14 يونيو 2025.

امتحانات الجامعات:
تبدأ في يونيو 2025، حسب طبيعة الدراسة والجداول الخاصة بكل كلية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025

  1. إجازة نصف العام: من 25 يناير إلى 6 فبراير 2025.
  2. بداية الترم الثاني: 8 فبراير 2025.
  3. امتحانات الترم الثاني (المدارس): تبدأ يوم 24 مايو 2025.
  4. امتحانات الدبلومات الفنية: تبدأ يوم 31 مايو 2025.
  5. امتحانات الثانوية العامة: تبدأ يوم 14 يونيو 2025.
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