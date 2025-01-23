11 اختصاصا لصندوق رعاية المُسنين بالقانون الجديد (تعرف عليها)

الفجر السياسي
المسن- أرشيفية
المسن- أرشيفية

 

 

حدد قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، اختصاصات صندوق رعاية المسنين، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

 

وقد تضمن القانون عددًا من الاختصاصات لصندوق رعاية حقوق المسنين، وجاءت كالتالي:


 

1- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.


2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.


3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

4- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.

 

5- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.


6- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

 

7- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.

 

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

 

9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

 

10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

 

11- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.

 

 

اختصاصات صندوق رعاية المسنين حقوق المسنين صندوق رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد المسنين الفجر السياسي

مواد متعلقة

قانون الضمان الاجتماعي| إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية (تعرف على التفاصيل)

قانون الإجراءات الجنائية.. تعرف على ضوابط المنع من السفر وفقًا للقانون الجديد

بعد موافقة النواب نهائيًا.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟

تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي

بعد إحالة طلب المناقشة بشأن النهوض بقطاع الطيران للجنة المختصة.. رفع جلسة "الشيوخ" لهذا الموعد

سامح الحفني: مصر للطيران تحقق أرباح وليس خسائر على مستوى الوحدات الإستراتيجية بالكامل

وزير الطيران: الحكومة لديها قناعة بالشراكة مع القطاع الخاص في المطارات

عضو مجلس الشيوخ يستعرض طلب المناقشة العامة بشأن دعم الطيران العارض

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

خبراء يكشفون لـ "الفجر".. دلالات زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة

النجوم يتقدم بإحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت

خلافات أسرية..حبس المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب في الحوامدية

مدحت صالح يكشف عن ألبوم جديد ويؤكد دعمه لرجال الشرطة

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)