محافظ أسيوط: تسليم نموذج 8 نهائي للتصالح لبعض المواطنين بمركز البداري

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تكثيف العمل لنهو الإجراءات القانونية اللازمة لطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء الذي تقدم بها المواطنين بالمراكز التكنولوجية المنتشرة بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها معلنًا تسليم نموذج 8 نهائي التصالح لبعض المواطنين بمركز البداري عقب إنتهاء كافة الإجراءات بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، قد قامت بتسليم نموذج 8 نهائي التصالح لعدد من المواطنين بحضور نواب رئيس المركز؛ وذلك بعد إنتهاء الإجراءات واستكمال الأوراق والاعتمادات اللازمة ضمن الجهود المبذولة لتذليل كافة العقبات التي تحول أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أعلى استفادة من جراء التصالح سواء باستكمال أعمال الأدوار المتصالح عليها أو البدء في الحصول على ترخيص للأعمال الجديدة مشيرًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في هذا الملف إلهام والانتهاء من تسليم المزيد من نموذج (8) النهائي لطلب التصالح عن بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقًا لقانون 187 لسنة 2024، وحث المواطنين على التقدم للتصالح في مخالفات البناء لافتًا إلى أهمية تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم وملف التصالح تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.