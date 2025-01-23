ضبط 238 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز

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بوابة الفجر

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط 238 مخالفة خلال حملات تموينية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة على مدار ثلاثة أيام بالتنسيق مع التموين،ومباحث التموين،ورؤساء المراكز،وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن ضبط 160 مخالفة فى مجال المخابز البلدية،ما بين نقص وزن،إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات،عدم وجود ميزان،عدم وجود سجلات، وتصريف وتجميع، و78فى مجال الأسواق، ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمى،عدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تموينيين.

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