انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات بالقليوبية

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لجنة اختيار الأم
لجنة اختيار الأم المثالية

أعلنت مديرية التضامن بالقليوبية، عن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة والتي تضم عدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين للتحالف الوطني التنموي ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

أوضحت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، أن اللجنة تأتي في إطار قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  رقم 754 بتشكيل اللجنه العليا لاختيار الأمهات المثاليات وقرار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل اللجنه المحلية لاختيار الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية، حيث استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي ببنها اللجنه المحلية لاختيار الأم المثالية.

أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تقدم للترشح للحصول على لقب للأم المثالية  117 أم وانطبقت المعايير والشروط على 57 أم بعد تنقية استمارات كافة المتقدمات للمسابقة، مشيرة أن عمل اللجنه استمر لقرابة 6 ساعات إلى أن انتهى تقييم كافة الاستمارات، موجهة التحية لكل امهات المحافظة مشيرة أنه سيتم تصفية الأمهات التي انطلقت عليها الشروط لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة في كافة فروع المسابقة.

الأمهات المثاليات الدكتورة مايا مرسي المهندس أيمن عطية مديرية التضامن الاجتماعي

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