وخُتامها مسك.. طالبات الشهادة الإعدادية يستقبلن امتحان اللغة الإنجليزية بسعادة بالغة

محافظات
بوابة الفجر

 

اختتم طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، ماراثون الامتحانات وسط أجواء من البهجة والسرور، حيث عبّرت الطالبات عن رضاهن التام عن امتحان اللغة الإنجليزية الذي وصفنه بـ "السهل للغاية" بمحافظة الإسكندرية.

وأبدت الطالبات فرحتهن البالغة فور خروجهن من الامتحان، معربات عن ارتياحهن الكبير وسعادتهن بختام الامتحانات بمادة وصفوها بـ "التحفة".

 وأشارت الطالبة كنزي أحمد إلى سهولة الأسئلة قائلة: "كلنا طلعنا فرحانين الحمد لله". وأضافت زميلتها ملك علاء: "الامتحان كان ممتع وسهل جدًا".


وشهدت الأجواء خارج اللجان تجمعًا كبيرًا للأمهات اللواتي حضرن بأعداد كثيفة تفوق الأيام السابقة، للاحتفال بانتهاء ماراثون  الامتحانات والتي شهدت حالة من التوتر خلال الأيام الماضية.


 وجدير بالذكر أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 نحو 117،274 طالبًا وطالبة، أدوا امتحاناتهم أمام 305 لجان امتحانية موزعة على تسع إدارات تعليمية بمحافظة الإسكندرية، شملت لجانًا خاصة بالطلاب المهنيين، الصم وضعاف السمع، والمكفوفين.

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