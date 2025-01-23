تفاصيل اجتماع مجلس إدارة شركة مياه أسيوط والوادى الجديد

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات الشركة والعاملين في قطاعي التشغيل والصيانة، والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وذلك في إطار حرصه على التعرف على فريق العمل ودعم جهودهم في تحسين خدمات الشركة

وخلال الاجتماع، أكد المهندس محمود شحاتة أهمية التعاون المشترك بين كافة القطاعات لضمان حسن انتظام سير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وشدد على ضرورة وضع خطط تنفيذية شاملة لتلافي أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، مع التركيز على تحسين عمليات التشغيل والصيانة بما يضمن استمرارية الخدمة وكفاءتها.*

وكما أشار شحاته  إلى ضرورة الاستماع إلى مقترحات العاملين وتحديد التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، مؤكدًا أن نجاح الشركة يعتمد بشكل كبير على تكامل الجهود بين القيادة والعاملين.

في ختام الاجتماع، وجه المهندس محمود شحاتة الشكر والتقدير لفريق العمل على جهودهم، داعيًا الجميع إلى مواصلة العطاء من أجل تحقيق رضا المواطنين وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

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