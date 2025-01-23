وكيل وزارة التعليم بمطروح تشكر كافة المشاركين بأعمال الامتحانات

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وكيل الوزارة ووكيل
وكيل الوزارة ووكيل المديرية

أكدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية اختتمت اليوم بأداء الطلاب امتحان  الدراسات فترة واحدة لمدة ساعتين فقط وسط أجواء هادئة يسودها الانضباط والالتزام.

وأوضحت أنها اطمأنت من رؤساء اللجان علي تنفيذ كل التعليمات التى تم التوجيه بها  والخاصة باستلام أوراق الاسئلة وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات قبل عمليه بدء فتح مظاريف الاسئلة

وأكدت نادية فتحي وكيل الوزارة أن العلوم جاء مسكا لختام امتحانات الشهادة الاعدادية، مشيرة أن الأسئلة جاءت واضحة وخالية من  الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

و اطمأنت من خلال غرفة العمليات الرئيسية على انضباط العملية الامتحانية من كافة المشاركين في ١٢٣ لجنة امتحانية مع الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن الامتحانات علي مستوي جميع الادارات التعليمية.

وقدمت مدير المديرية الشكر لكافة المشاركين بأعمال امتحانات الشهادة الاعدادية باللجان الامتحانية ومديري الإدارات التعليمية وأعضاء غرف العمليات الرئيسية والفرعية، تقديرا للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل والوصول بالعملية الامتحانية إلي بر الأمان.

كذلك قدمت الشكر لاسماعيل جاتو وكيل المديرية وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام ورئيس المطبعة السرية، والفريق المعاون له بالمطبعة ومدير إدارة الأمن بتعليم مطروح، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة ومركز توزيع الأسئلة رئيسًا وأعضاء تقديرا لتحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم وعرفانا بالأمانة المهنية والمصداقية والإخلاص والتفاني في العمل والتي تحلوا بها علي مدار الفترة الماضية، والتي أسهمت في تحقيق منظومة امتحانية متكاملة نالت إشادة السلطة المختصة الممثلة في السيد اللواء خالد شعيب قائد الأقليم.

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