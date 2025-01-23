محافظ أسيوط يؤكد تكثيف حملات الإشغالات وإزالة الحواجز فى الطريق العام

أكد اللواءهشام أبو النصر محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وذلك بشن حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحى غرب برئاسة ممدوح جبر رئيس الحى قد واصلت شن حملات لرفع اشغالات المحال التجارية المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بحي غرب مدينة أسيوط حيث استهدفت الحملة رفع الإشغالات من الحدائد والحواجز والأحجار من الشوارع بمنطقة قلته بنطاق الحي وذلك لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارات والمارة حيث تم التنبيه بعدم إعاقة الطريق وتيسير الحركة المرورية لافتًا إلى مشاركة نواب رئيس الحي وبالتنسيق مع مسؤولي قسم الإشغالات والمتابعة والنظافة والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالحي مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.