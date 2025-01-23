ضبط طالب صور ورقة امتحان الهندسة للشهادة الاعدادية بالمنوفية

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امتحان الهندسة للشهادة
امتحان الهندسة للشهادة الاعدادية

 تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى منشور يتضمن فيه تسريب امتحان مادة الهندسة لشهاده الاعداديه داخل قرية البتانون التابعه لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية


ومن جانبه صرح مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية أنه تم ضبط طالب بلجنه 44 مدرسة السادات  الإعدادية بقرية البتانون التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، بعد قيامه بتصوير امتحان مادة الهندسه للشهادة الإعدادية، وتم تحويله للتحقيق.
 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك كود داخل الورقه يستطيع من خلاله معرفه من اى لجنه تم تسريب الامتحان والوصول إلى من قام بتسريبة بسهوله

الإعدادية بالمنوفية التربية والتعليم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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