هددها بالأيذاء..تفاصيل قيام فرد أمن بإزعاج ابنة الإعلامي محمد الغيطي في أكتوبر

حوادث
محمد الغيطي
محمد الغيطي

تباشر جهات التحقيق، تفاصيل قيام فرد أمن بتهديد ابنة الإعلامي محمد الغيطي بالإيذاء وطلبها بالزواج، حيث كشفت التحريات أن المتهم قام بإزعاج ابنة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام

تهديد ابنة الاعلامي محمد الغيطي
 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الإعلامي محمد الغيطي بتضرره من فرد أمن بالكمبوند محل سكنه، لقيامه بإزعاج ابنته "ممثلة" عبر مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وطلبها للزواج وتهديدها بالإيذاء حال الرفض.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الاجتماعي الإعلامي محمد الإعلامي محمد الغيطي النيابة العام بمديرية أمن الجيزة

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