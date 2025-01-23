التعدي على الملكية الفكرية.. ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقاهرة

حوادث
متهم
متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص وبحوزته 41250 كتاب دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح بالقاهرة.
   
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخله على 41250 من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المخزن بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الإدارة العامة لمباحث المصنفات الشرطة المتخصصة تحريات الادارة العامة حماية حقوق الملكية الفكرية مباحث المصنفات

مواد متعلقة

سحب 1078 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

40 غرزة بقطعة زجاج.. الاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة تعدت عليها صديقتها بالزيتون

بأسلوب المغافلة.. استمرار حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين بمنطقة الشرابية

رغبة الانتقام.. تحقيقات موسعة في تعدي طالبة على صديقتها بالزيتون

بسبب "الأجرة".. التحقيق مع المتهم بالتعدي على سيدة في مدينة نصر

حادث مروع.. قرار النيابة ضد السائق المتهم بالتسبب في مصرع سيدة بمدينة نصر

بانتحال الصفة.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر

انتشار أمني قبل أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بسرقة مصوغات ذهبية بالوايلي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

خبراء يكشفون لـ "الفجر".. دلالات زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

النجوم يتقدم بإحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت

خلافات أسرية..حبس المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب في الحوامدية

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد