التعدي على الملكية الفكرية.. ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص وبحوزته 41250 كتاب دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح بالقاهرة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مخزن دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة، بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخله على 41250 من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية.

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المخزن بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.