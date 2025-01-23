خلافات نسب..التحقيق مع 3 متهمين بإشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب بالحوامدية

حوادث
عمرو دياب
عمرو دياب

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين، لقيامهم بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، في الحوامدية

خلافات نسب

وكان اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب

إشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، كما اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إشعال النيران في سيارة تقنين الإجراءات قسم شرطة الحوامدية الفنان عمرو دياب التحقيقات بمديرية أمن الجيزة

مواد متعلقة

شك في سلوكها..حبس المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته في المنيرة الغربية

خلافات ميراث..التحقيق مع المتهم بإطلاق النار على خاله وابنه في الحوامدية

بسبب اللعب أمام العقار..التحقيق مع حارس عقار طعن 4 طلاب بمعهد السينما في الهرم

شك في سلوكها..التحقيق مع المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته في المنيرة الغربية

شك في سلوكها..حبس أب قتل ابنته في الجيزة

ضبط 45817 مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

صورت الامتحان وسربته..رئيس لجنة يحرر محضرًا ضد مُراقبة بمدرسة كرداسة

يعاني من مرض نفسي..تفاصيل إنهاء شاب سوداني حياته قفزًا في الهرم
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

خبراء يكشفون لـ "الفجر".. دلالات زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

النجوم يتقدم بإحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت

خلافات أسرية..حبس المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب في الحوامدية

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد