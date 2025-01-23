خلافات نسب..التحقيق مع 3 متهمين بإشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب بالحوامدية

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع 3 متهمين، لقيامهم بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، في الحوامدية

خلافات نسب

وكان اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب

إشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من سائق خاص يفيد بقيام 3 مجهولين بإشعال النيران داخل سيارة ملك شقيق الفنان عمرو دياب أثناء تواجدها أسفل منزله، كما اتهم المبلغ شقيق طليقته بارتكاب الواقعة بمساعدة آخرين بسبب خلافات نسب، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واثنين آخرين مرتكبي الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.