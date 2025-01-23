شك في سلوكها..استمرار حبس المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته في المنيرة الغربية

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قرر قاضي المعارضات، استمرار حبس المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة المنيرة الغربية.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهم بإشعال النيران بجسد زوجته لشكه في سلوكها بمنطقة المنيرة الغربية.

زوج يشعل النار في جسد زوجته

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال ربة منزل 22 سنة، مصابة بحروق وادعاء تعدي آخر ومقيمة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام زوج بسكب مادة تساعد على الاشتعال بملابس زوجته وأضرم النيران بها لشكه في سلوكها مما تسبب في إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم

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