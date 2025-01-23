محافظة الفيوم تواصل جهودها لدعم محدودي الدخل بمبادرة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

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بوابة الفجر

أعلنت محافظة الفيوم، اليوم الخميس، عن تخصيص 11 منفذًا لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 325 جنيهًا للكيلو، و14 منفذًا لبيع البيض البلدي الطازج بسعر 140 جنيهًا للكرتونة. 

تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة المحافظة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

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صرّح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن المبادرة تأتي بالتعاون بين المحافظة وجمعية صلاح الدين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال، وبإشراف من مديريتي التموين والطب البيطري. 

وأكد الأنصاري أن المحافظة تتولى الإشراف الكامل على جميع مراحل التنفيذ، بدءًا من شراء الماشية والنقل والذبح وحتى البيع، لضمان مطابقة اللحوم للشروط الصحية، بالإضافة إلى متابعة عمليات نقل وبيع البيض.

أماكن المنافذ وفترة التنفيذ
تستمر عمليات البيع لمدة ثلاثة أسابيع أو حتى نفاد الكميات المخصصة لكل منفذ. تشمل المنافذ بيع اللحوم 11 موقعًا، منها 10 منافذ بمدينة الفيوم ومحل جزارة بمركز أبشواي، ومن بين أبرز المواقع:

  • منطقة الحواتم (هايبر عرفة إخوان).
  • منطقة البارودية (هايبر غلاب حمزاوي).
  • منطقة المسلة بجوار مطعم مفرح.

أما منافذ بيع البيض البلدي، فتغطي 14 موقعًا، من بينها:

  • ميدان الساعة بمدينة طامية.
  • بجوار شبكة الكهرباء بمدينة إطسا.
  • بجوار السجل المدني بمدينة سنورس.
  • قرية النزلة بمركز يوسف الصديق.

التوسع في السلع والخدمات
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين الأكثر احتياجًا. 

وأضاف أن المحافظة تعمل على توسيع المبادرة تدريجيًا، سواء بزيادة عدد السلع المطروحة أو المنافذ المخصصة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.

تلقي الشكاوى والملاحظات
ودعا الأنصاري المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بتنفيذ المبادرة، من خلال الرقم 0842168043 أو الخط الساخن 114.

رسالة دعم للمواطنين
تهدف هذه المبادرة إلى توفير اللحوم والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، في خطوة تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر البسيطة وتلبية احتياجاتهم اليومية بأسعار مناسبة.

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