الفيوم... زيارة ميدانية لورش السجاد بقرية دسيا

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بوابة الفجر

نظمت إدارة البرلمان بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم بالتعاون مع اتحاد شبابها زيارة ميدانية لورش السجاد بقرية دسيا، انطلاقًا من مركز شباب دسيا التابع لإدارة الفيوم الشبابية. 

جاءت هذه الزيارة تحت رعاية كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والأستاذ عادل فهمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

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شارك في الزيارة 50 شابًا وفتاة من أعضاء اتحاد شبابها، بحضور الأستاذ محمد محمود، المنسق العام للاتحاد على مستوى الجمهورية، والأستاذ جمال عبد الناصر، المنسق العام للاتحاد على مستوى المحافظة.

تهدف الزيارة إلى تعزيز وعي الشباب بأهمية الحرف اليدوية التراثية، مثل صناعة السجاد التي تشتهر بها قرية دسيا. وقد أُشرف على تنفيذ الزيارة كل من الأستاذ أسامة عيد، وكيل المديرية للشباب، والأستاذ عمرو أحمد الغزالي، مدير إدارة البرلمان بالمديرية.

تعكس هذه المبادرة اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتأصيل الهوية الوطنية والحفاظ على التراث المصري العريق، من خلال دعم الأنشطة التي تسلط الضوء على الحرف اليدوية التقليدية، وتوفير منصات تفاعلية تجمع الشباب وتعزز من وعيهم الثقافي والحضاري.

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