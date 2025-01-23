مصرع شخص في حادث تصادم سيارة محملة "زلط" مع ربع نقل بالمنيا

لقي شخص مصرعة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة محملة "زلط" مع أخري ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل الجثمان إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة محملة "زلط" مع أخري ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة " ي.ح" 28 عام مقيم في محافظة القاهرة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.