إصابة موظف بأوقاف المنيا بطلق ناري

استقبلت مستشفى التأمين الصحي بالمنيا موظفًا من أوقاف المحافظة مصابًا بطلق ناري، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له.

تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من مستشفى التأمين الصحي في المنيا يفيد بوصول شخص مصاب بطلق ناري في قدمه اليسرى.

وعلى الفور، توجهت الأجهزة الأمنية إلى المستشفى، حيث تبين أن المصاب، ويدعى "س.ي" (47 عامًا)، قد تعرض لإصابة بطلق ناري في قدمه اليسرى بالإضافة إلى جرح قطعي في الرأس.

وبسؤاله، أوضح أن الإصابة نتجت عن تعرضه للضرب من قبل آخرين في قرية 8 بالطريق الصحراوي الغربي، حيث تم الاعتداء عليه بالضرب باستخدام سلاح ناري.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة في المنيا لمباشرة التحقيقات.