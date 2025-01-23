اتهام شخص بإدارة أكاديمية تعليمية دون ترخيص بمصر الجديدة.. والنيابة تحقق

حوادث
النصب على المواطنين
النصب على المواطنين


قررت نيابة مصر الجديدة بحبس شخص بتهمة ادارة أكاديمية تعليمية "دون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين في مصر الجديدة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة  بالقاهرة - للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان وضبط المدير المسؤول وعثر على (شهادات منسوبة للكيان فى عدد من المجالات –شهادات إثبات قيد - كارنيهات للمتدربين - طلبات استخراج شهادات –كتب تعليمية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة

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