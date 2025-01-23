اتهام طبيب نساء وتوليد بالتسبب في وفاة سيدة بعد عملية قيصرية في الفيوم

تقدم مواطن يُدعى "م. ص. ع" من إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ببلاغ رسمي حمل رقم 135 لسنة 2025 إداري مركز شرطة سنهور، يتهم فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته "ر. ج. م" عقب خضوعها لجراحة ولادة قيصرية.

وأشار الزوج في بلاغه إلى أن زوجته تعرضت لنزيف حاد أثناء العملية، وأن الطبيب فشل في إيقاف النزيف مما أدى إلى وفاتها.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنهور بشأن البلاغ، حيث طالب الزوج بإحالة جثمان زوجته للطب الشرعي لتحديد مدى مسئولية الطبيب. وذكر الزوج في أقواله أن الطبيب، بعد فشله في السيطرة على النزيف، لجأ إلى استخدام حزام طبي وحشو الرحم بقطن طبي، ولكن دون جدوى.

تحقيقات النيابة العامة

تم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد جاويش، وبحضور وكيل النيابة أحمد عثمان، وسكرتارية محمد إبراهيم وأيمن القويضي. استدعت النيابة الطبيب المتهم، الذي أنكر الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه اتبع الإجراءات الطبية اللازمة.

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة إخلاء سبيل الطبيب بضمان وظيفته، مع انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيحدد السبب الدقيق للوفاة، ومدى مسئولية الطبيب عن الحادث.

تصريحات الزوج

في تحقيقات النيابة، أكد الزوج على ضرورة تشريح الجثة لمعرفة السبب الحقيقي للوفاة، محملًا الطبيب مسئولية الإهمال الذي أدى إلى فقدان زوجته، ومطالبًا بمحاسبته قانونيًا.

تُنتظر نتائج تقرير الطب الشرعي لتحديد مسار القضية، وسط حالة من الحزن والاستياء بين ذوي الضحية.